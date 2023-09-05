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НовостиОбщество5 сентября 2023 5:35

В Барнауле проверят, чем кормят детей в школах и детсадах

Учреждения образования посетит специальная комиссия
Александра Сапожкова
С этого учебного года меню стало разнообразнее

С этого учебного года меню стало разнообразнее

Фото: Олег УКЛАДОВ

5 сентября специальная комиссия проверит, чем кормят детей в двух школах и одном детсаду Барнуала, передают «Вести Алтай».

С этого учебного года меню стало разнообразнее, сообщили в мэрии. Формирует его комбинат школьного питания «Глобус». Сотрудники учли пожелания школьников и родителей. Для учеников делают котлеты, разнообразные каши, пекут оладьи и ватрушки, варят компоты и морсы.

5 сентября обеды оценят члены комиссии, в которую вошли представители комитета по образованию, Роспотребнадзора, родители и депутаты.