10-этажку построят в Барнауле в частном секторе напротив БЮИ

Дом должны построить до 2026 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на ул. Чернышевского, 39, напротив БЮИ, готовят участок для строительства 10-этажного дома, сообщает «Толк».

По данным издания, инвестор скупил как минимум три малоэтажных дома и объединил под ними землю. В результате у него получилась площадь почти в 2,3 тыс. «квадратов». Недавно территорию освободили от ветхих строений.

На участке запланировано строительство углового двухсекционного дома в 10 этажей с 66 квартирами на 165 жителей и объектами общественного назначения. На территории предполагается 28 открытых парковочных мест.

Дом должны возвести до 2026 года.