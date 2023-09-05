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НовостиОбщество5 сентября 2023 5:11

10-этажку построят в Барнауле в частном секторе напротив БЮИ

Недавно территорию освободили от ветхих строений
Александра Сапожкова
Дом должны построить до 2026 года

Дом должны построить до 2026 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на ул. Чернышевского, 39, напротив БЮИ, готовят участок для строительства 10-этажного дома, сообщает «Толк».

По данным издания, инвестор скупил как минимум три малоэтажных дома и объединил под ними землю. В результате у него получилась площадь почти в 2,3 тыс. «квадратов». Недавно территорию освободили от ветхих строений.

На участке запланировано строительство углового двухсекционного дома в 10 этажей с 66 квартирами на 165 жителей и объектами общественного назначения. На территории предполагается 28 открытых парковочных мест.

Дом должны возвести до 2026 года.