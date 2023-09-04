Автомобилистам следует быть внимательными
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле ограничат движение на двух участках дорог. Об этом предупреждают в мэрии.
С 9 утра 5 сентября до 21 часов 11 сентября перекроют движение по всей ширине проезжей части улицы Песчаная у дома №26.
Также с 9 утра 8 сентября до 21 часа 15 сентября перекроют движение по всей ширине проезжей части улицы Христенко у дома №2.
Причина ограничений – работы по строительству тепловых сетей. Автомобилистов просят быть внимательными и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.