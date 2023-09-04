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НовостиОбщество4 сентября 2023 7:32

Барнаул участвует в проекте «Чистый воздух»

Утвердят комплексный план по снижению выбросов в атмосферу
Герман Архаров
Барнаул вошел в число участников проекта

Барнаул вошел в число участников проекта

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул вместе с другими российскими городами участвует в проекте «Чистый воздух». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как рассказала, заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, в частности, в каждом городе, который участвует в программе, проведут сводные расчёты загрязнений. Также утвердят комплексный план по снижению выбросов в атмосферу.

Добавим, что всего в проекте «Чистый воздух» участвует 41 город. Помимо Барнаула это Кызыл, Петровск-Забайкальский и другие.