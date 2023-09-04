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НовостиОбщество4 сентября 2023 4:10

Алтайский военный нашел кота в зоне СВО и забрал с собой

Кота назвали Ксерокс
Герман Архаров
Военный забрал кота с собой

Военный забрал кота с собой

Фото: Олег УКЛАДОВ

Военный из Бийска с позывным Чубака во время несения службы в зоне СВО нашел себе питомца, кота, с которым вернулся домой. Об этом пишет «БР».

В сентябре житель Бийска зашел в штаб, узнал, что местная кошка окотилась. У самого слабого черно-белого котенка, шансов на выживание было мало, и бийчанин решил ему помочь. Также местные жители купили для котенка лекарства от глистов, и малыш окреп. Его назвали Ксероксом.

Кот везде сопровождал военного из Бийска, а через некоторое время сломал лапу, однако вскоре пошел на поправку. В итоге житель Алтайского края забрал Ксерокса с собой домой.