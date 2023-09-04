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НовостиОбщество4 сентября 2023 1:25

Новая неделя в Алтайском крае начнется с дождей

Воздух прогреется до +24 градусов
Герман Архаров
В краевой столице пройдет кратковременный дождь

В краевой столице пройдет кратковременный дождь

Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале новой рабочей недели в Алтайском крае будет тепло и дождливо. Днем в понедельник, 4 сентября, воздух прогреется до +19…+24 градусов. Об этом пишет региональный Гидрометцентр.

В большинстве районов Алтайского края пройдут кратковременные дожди, местами грозы, возможен град. Будет дуть южный ветер, 6-11 м/с, местами не исключены порывы до 18 м/с.

В Барнауле 4 сентября столбики термометров покажут +22…+24 градуса. В краевой столице пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Подует южный ветер, 6-11 м/с.