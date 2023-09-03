До +25 и дожди прогнозируют в Алтайском крае 3 сентября 2023

В Барнауле дневная температура воздуха составит от +22 до +24 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

3 сентября в Алтайском крае будет тепло, но дождливо. О погоде рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю днем температура воздуха составит от +20 до +25. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер подует южный, со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут до 14 м/с.

В Барнауле дневная температура воздуха составит от +22 до +24 градусов. В конце дня прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза.