Новые фармацевтические холодильники установили в барнаульской больнице

Новое оборудование уже установили Фото: Минздрав Алтайского края

В барнаульской горбольнице №10 установили новые фармацевтические холодильники. Их закупили за счет средств нормированного страхового запаса ФОМСа.

– Холодильники, которые мы приобрели, разработаны специально для эксплуатации в медицинских учреждениях и позволяют хранить термочувствительные лекарственные препараты в строгом соблюдении диапазона температур, обеспечивают необходимый мониторинг и контроль условий хранения, – подчеркнул главврач больницы Константин Печеников.

Для клиники закупили пять холодильников. Они обошлись в 207,7 тысяч рублей. По больнице их распределили следующим образом: один – в реанимацию, а четыре в детскую поликлинику для хранения вакцин.