Губернатор Томенко 1 сентября посетил нескольких учебных заведений

Виктор Томенко на торжественной линейке Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

1 сентября губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил сразу несколько торжественных мероприятий в учебных заведениях региона.

В частности, сегодня Виктор Томенко побывал в Тальменке, где ввели в эксплуатацию новую школу на 550 мест, после он заехал в Новоалтайск, где пообщался с учащимися и преподавателями художественного училища, следом губернатор посетил несколько торжественных мероприятий в Барнауле. Среди них было открытие новой школы №138 в поселке Спутник.

– Очередной учебный год начинается сегодня для тысяч алтайских школьников и студентов, учителей, малышей в детских садах. Каждый раз мы тщательно готовимся к этому дню. К торжественным линейкам и первым урокам, к тому, чтобы, в новый год наши ребята и их наставники заходили с радостью, - говорит Томенко.

Для того чтобы обучение было комфортным и безопасным, в Алтайском крае строят новые школы и ремонтируют уже имеющиеся, закупают современное оборудование.

– Вводим дополнительные меры поддержки для педагогов, которые ежедневно с любовью, вдохновением и заботой помогают ученикам узнавать новое, развиваться, раскрывать таланты, делают учебный процесс и в городских, и в сельских школах увлекательным. Это большой ежедневный труд, важный для каждого жителя края, ведь сегодняшние школьники и студенты — это наше будущее, - добавляет губернатор.