На барнаульском Потоке появится комплексная застройка

Аварийное жилье Фото: Виталий БАРАБАШ

Барнаульский микрорайон Поток готовят к комплексной застройке. В планах властей заново освоить 86,5 га.

О грандиозных планах первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров рассказал «Автографу». По его словам, после того как аварийные дома будут полностью расселены и снесены, начнется активная работа в данном направлении.

– Для комплексного развития территории (КРТ) в качестве пилотной площадки определены кварталы, ограниченные ул. Эмилии Алексеевой, пр. Ленина, ул. Петра Сухова, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, ул. Чудненко, ул. Западной 5-й, ул. Чеглецова, ул. Малахова (Поток), - говорит он.

Сейчас готовится проект решения для данной территории, ведется прочая кабинетная работа. Так что о конкретных датах начала реновации пока рано.