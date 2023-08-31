Владелец парома незаконно перевозил пассажиров и автомобили по Телецкому озеру

У мужчины не было лицензии и прав на управление Фото: Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ

В Республике Алтай раскрыли и пресекли незаконную перевозку людей и транспортных средств по акватории Телецкого озера, сообщает Транспортная полиция Сибири.

Установлено, что 43-летний мужчина, являющийся владельцем незарегистрированной баржи-парома, перевез 36 пассажиров и 8 транспортных средств. При этом у него не было лицензии на перевозку пассажиров и опасных грузов. За перевозку одного автомобиля, предварительно, взималась плата в размере 15 тысяч рублей.

В ходе проверки парома было выявлено, что он не оснащен спасательным и противопожарным оборудованием, а пассажиры не были проинформированы о процедуре эвакуации и требованиях пожарной безопасности. Транспортные полицейские также обнаружили, что судоводитель не имеет документов, разрешающих управлять водным транспортом, и допустил пассажиров в салон автомобилей и на палубу во время рейса, что представляет опасность для их жизни и здоровья.

В результате было заведено уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».