Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 августа 2023 10:21

Водитель «скорой» в Бийске вез тяжелобольного ребенка и насмерть сбил женщину

На Алтае машина скорой помощи с тяжелобольным ребенком насмерть сбила пешехода
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: t.me/ssmpbiysk/304

Фото: t.me/ssmpbiysk/304

В среду, 30 августа, в Бийске автомобиль скорой медицинской помощи устроил смертельное ДТП. Как сообщили в телеграм-канале Станции скорой медпомощи наукограда, пострадавшая от полученных травм погибла на месте.

Бригада медиков везла в детскую городскую больницу ребенка, который находился в тяжелом состоянии. Он был на кислородной поддержке, по пути в больницу врач и фельдшер продолжали оказывать ему медицинскую помощь. Машина ехала с включенной световой и звуковой сигнализацией. ДТП случилось у гостиницы.

По данным станции, водитель насмерть сбил женщины. Родным и близким погибшей принесли соболезнования.

В настоящий момент все обстоятельства трагедии устанавливает полиция. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу с помощью другой бригады.