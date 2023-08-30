ВТБ предоставил бизнесу промышленную ипотеку на 7 млрд рублей

Одобрение банка получили проекты еще на 5,8 млрд рублей.

Промышленной ипотекой воспользовались производители продовольственных товаров, строительных материалов, упаковки, одежды, мебели, различного оборудования, ювелирных изделий и другой продукции. Наибольший объем средств по программе получили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Пермском крае и Пензенской области. По данным банка, средняя сумма кредита составляет 85 млн рублей, средний срок – 6 лет.

«На начало августа у нас действует 10 тысяч соглашений в рамках льготного кредитования на сумму более 880 млрд рублей. Мы постоянно работаем над повышением доступности льготных программ, чтобы поддержать в развитии как можно больше клиентов. Только за первые восемь месяцев действия промышленной ипотеки мы заключили кредитных соглашений на более чем 7 млрд рублей и рассчитываем на дальнейший рост интереса производственных компаний к ее обновленным условиям», − отметил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Напомним, согласно условиям программы, компании среднего и малого бизнеса могут получить льготный кредит не только на покупку недвижимости для промышленного производства, но и на строительство, модернизацию и реконструкцию таких объектов.