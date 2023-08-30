В Барнауле бродячая собака покусала двух детей за неделю

Бродячая собака Фото: Олег УКЛАДОВ

В барнаульском селе Власиха бродячая собака кидается на детей. Как рассказала жительница города Маргарита в телеграм-канале «Инцидент Барнаул», за неделю животное напало на двоих несовершеннолетних.

В минувшие выходные от зуб бродяги пострадал семилетний ребенок. Собака вцепилась ему в кисть руки. Неизвестно, обращались ли после этого родители в полицию. А 30 августа пес напал на девятилетнего сына Маргариты. Мальчик увидел, что животное начинает бежать на него, от испуга остановился, побоявшись, что она собьет его с ног.

- Она укусила тоже за кисть. Раны глубокие. Обратились в соответствующие органы. Собака бегает улицам постоянно. Без ошейника, - отметила мама пострадавшего мальчика.

Официальных комментариев по этому поводу пока не было.