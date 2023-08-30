В Барнауле пройдет детский конкурс сценариев, по итогу которого снимут короткометражный фильм

Фото: АНО Центр развития общественных инициатив «Дорога Добра»/ Деля Приходских
Детский сценарный конкурс, по итогам которого будет выбран лучший сценарий и по нему будет снят короткометражный, пройдет в Барнауле. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 9 до 17 лет. Сценарии к участию принимаются на темы дружбы, семьи и любви к родине.
Конкурс инциировал Центр развития общественных инициатив «Дорога Добра» при поддержке «Движения первых» в рамках проекта «Киноинтенсив» для детей и молодежи «Как снять фильм». В конкурсе могут принять участие истории любого жанра на русском языке, отвечающие теме конкурса. Заявка должна содержать краткое описание идеи игрового короткометражного сценария или же это может быть просто интересная история, а организаторы помогут ее доработать.
Заявки оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике конкурса;
- актуальность темы;
- оригинальность идеи;
- уровень сюжетной композиции истории (наличие всех ее элементов: завязки, развития и поворотов, кульминации и развязки);
- конкретные образы героев;
- хронометраж короткометражного фильма 12-25 минут.
Сроки проведения - с 1 сентября 2023 по 15 октября 2023 года. 15 октября 2023 объявят победителя конкурса. С 15 октября начнется формирование команды профессионалов для съемок фильма. Премьера планируется на конец ноября 2023.
Заявки на конкурс: https://forms.gle/NopcmvEqRcHrmWsUA
Контакты: +7-909-502-20-02, muzovatova@mail.ru