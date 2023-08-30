В Барнауле пройдет детский конкурс сценариев, по итогу которого снимут короткометражный фильм

Фото: АНО Центр развития общественных инициатив «Дорога Добра»/ Деля Приходских

Детский сценарный конкурс, по итогам которого будет выбран лучший сценарий и по нему будет снят короткометражный, пройдет в Барнауле. К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 9 до 17 лет. Сценарии к участию принимаются на темы дружбы, семьи и любви к родине.

Конкурс инциировал Центр развития общественных инициатив «Дорога Добра» при поддержке «Движения первых» в рамках проекта «Киноинтенсив» для детей и молодежи «Как снять фильм». В конкурсе могут принять участие истории любого жанра на русском языке, отвечающие теме конкурса. Заявка должна содержать краткое описание идеи игрового короткометражного сценария или же это может быть просто интересная история, а организаторы помогут ее доработать.

Заявки оцениваются по следующим критериям:

- соответствие тематике конкурса;

- актуальность темы;

- оригинальность идеи;

- уровень сюжетной композиции истории (наличие всех ее элементов: завязки, развития и поворотов, кульминации и развязки);

- конкретные образы героев;

- хронометраж короткометражного фильма 12-25 минут.

Сроки проведения - с 1 сентября 2023 по 15 октября 2023 года. 15 октября 2023 объявят победителя конкурса. С 15 октября начнется формирование команды профессионалов для съемок фильма. Премьера планируется на конец ноября 2023.

Заявки на конкурс: https://forms.gle/NopcmvEqRcHrmWsUA

Контакты: +7-909-502-20-02, muzovatova@mail.ru