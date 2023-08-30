В Барнауле на день отключили горячую воду в 24 домах в районе ВРЗ

Отключение горячей воды в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 30 августа, в районе ВРЗ в Барнауле отключили горячую воду. Как сообщили в пресс-службе СГК, подачу ресурса ограничили до 21:00 по местному времени.

Ограничение ввели в связи с повреждением на внутриквартальной теплосети в районе дома №106 по ул. Бульвар 9 января. В зону отключения попали 24 многоквартирных дома на улицах Воровского, Цаплина, Смольной, Красносельской, Октябрят, Бульвар 9 января и Ким.

- Приносим извинения за доставленные неудобства, - обратились к горожанам в компании.