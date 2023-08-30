Глава Алтая Виктор Томенко и сенатор Александр Карелин посетили сырный завод

Глава Алтая Виктор Томенко и сенатор Александр Карелин Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и сенатор Александр Карелин посетили сырный завод в Калманском районе. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, ранее алтайские продукты высоко оценил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Бренды нашего региона становятся все более популярными. Накануне сыры предприятия «Рикон» покорили Александра Карелина. Продукцию можно встретить в торговых сетях во многих регионах страны. Карелин похвалил качество и пожелал новых успехов руководителям предприятия. Он отметил, что Алтай всегда славился хлебом, мясом, гречкой и сырами, и благодаря губернатору сельское хозяйство крепчает.

По словам Томенко, треть от всего объема промышленности составляет пищевое производство. Для предприятий предусмотрена разная поддержка.

- Общеизвестно, что 75-80% по разным видам пищевой продукции мы поставляем за пределы нашего региона. Это наше конкурентное преимущество, мы будем продолжать это делать, - подчеркнул губернатор.

Также Карелин осмотрел ряд объектов в краевой столице, в том числе «умную» спортплощадку на базе школы №128, которая была построена на средства по нацпроекту.