Власти рассказали, как в Барнауле будут модернизировать городской транспорт

Новый автобус №35 Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле продолжается работа по улучшению ситуации с общественным транспортам. Подробнее об этом «Толку» рассказал замглавы администрации краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Власти прорабатывают вопрос, в какой форме будет работать муниципальное автопредприятие. В первое время его запустят на базе МУП «Горэлектротрнас». Начало работы зависит от поставок автобусов.

Антон Шеломенцев отметил, что благодаря поддержке правительства Алтайского края и лично главы региона Виктора Томенко стала возможна покупка 41 автобуса большой вместимости.

Власти проводят различные мероприятия по развитию транспортной сферы Барнаула. Это введение выделенных полос для общественного транспорта, переход на долгосрочные контракты, стимулирование перевозчиков на обновление подвижного состава и другое. Кроме того, решают вопрос с продлением маршрута троллейбуса №7.

Проводят и другую работу социальной направленности.

– Очень важным и принципиальным решением в этой части стала отмена тарифных зон и установление единой стоимости проезда в любую точку города и пригорода, – сказал Антон Шеломенцев.