В Алтайском крае на 6,2% увеличился объем промышленного производства

Заметный рост произошел и в других сферах Фото: Олег УКЛАДОВ

За 7 месяцев 2023 года объем промышленного производства в Алтайском крае увеличился на 6,2%. В некоторых направлениях рост и вовсе составил около 40%. Об этом сообщает минпромэнерго региона.

Наибольший рост зафиксировали в производстве автокомпонентов, вагонов, электрооборудования, а также электрических изделий и химических веществ. Например, только в изготовлении автокомпонентов индекс промышленного производства с начала этого года по июль составил 38,3%.

Кроме того, заметный рост произошел в производстве готовых металлических изделий. Там индекс промышленного производства составил 124,3%. Нарастить объемы удалось благодаря выпуску котельного оборудования и оборонной продукции.

Кроме того, достойные показатели в вагоностроении и других сферах промышленности Алтайского края.

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