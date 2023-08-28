Реку Пивоварку в Барнауле вновь очистили от мусора

Уборка мусора Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Активисты вновь провели экологическую акцию на реке Пивоварка в Барнауле. Об этом сообщает мэрия.

Активисты движения «Чистый край Алтай» вместе с представителями администрации Железнодорожного района и другими горожанами собрали 48 мешков мусора объемом 180 литров.

Этим летом реку Пивоварку очистили от мусора уже в четвертый раз.

Ранее мы писали о том, что власти Барнаула направят 585,5 тыс. рублей на очистку и углубление русла реки Пивоварка.