Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 августа 2023 3:32

Реку Пивоварку в Барнауле вновь очистили от мусора

Герман Архаров
Уборка мусора

Уборка мусора

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Активисты вновь провели экологическую акцию на реке Пивоварка в Барнауле. Об этом сообщает мэрия.

Активисты движения «Чистый край Алтай» вместе с представителями администрации Железнодорожного района и другими горожанами собрали 48 мешков мусора объемом 180 литров.

Этим летом реку Пивоварку очистили от мусора уже в четвертый раз.

Ранее мы писали о том, что власти Барнаула направят 585,5 тыс. рублей на очистку и углубление русла реки Пивоварка.