Жителей Алтайского края приглашают на вакцинацию против гриппа

Вакцинация против гриппа Фото: Иван МАКЕЕВ

В Алтайском крае идет прививочная кампания против гриппа. Жителей региона приглашают пройти вакцинацию до начала сезонного подъема заболеваемости, сообщает «Вечерний Барнаул».

В поликлиниках уже появилась противогриппозная вакцина. У кабинетов уже начали появляться первые желающие сделать прививку. Для начала пациентов направляют к фельдшеру на осмотр, а уже после по решению врача - на вакцинацию.

Основной поток желающих привиться ожидают во второй декаде сентября. Но врачи уверяют, что сейчас лучшая пора для прививки, так как эпидсезон еще не начался. Получить вакцину можно в поликлинике по месту жительства.