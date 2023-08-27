В Алтайском крае на освещение трасс потратят больше 380 млн рублей

Электроосвещение установят в разных районах Алтайского края Фото: Анастасия Захарова

В Алтайском крае на освещение трасс планируют потратить больше 380 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального минтранса, работы проведут в этом году.

Электроосвещение подключают в целях повышения безопасности дорожного движения. Фонари будут установлены на протяжении более 50 км. В настоящий момент к работам приступили в Барнауле, Алейске и ряде районов региона. На части трасс установку фонарей уже завершили.

До конца года планируют установить фонари на дороге Змеиногорск - Барановка - Лазурка в Змеиногорском районе.