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НовостиОбщество25 августа 2023 1:43

25 августа СГК вернет горячую воду всем потребителям по контуру ТЭЦ-3

Часть горожан получили ресурс накануне, 24 августа
Александра Сапожкова
Воду отключали на 4 дня в связи с работами на объектах теплосетевого комплекса

Воду отключали на 4 дня в связи с работами на объектах теплосетевого комплекса

Фото: Олег УКЛАДОВ

Плановый срок подачи горячего водоснабжения по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле – 25 августа, сообщает СГК.

Воду отключали у части горожан на 4 дня в связи с работами на объектах теплосетевого комплекса. Специалисты устранили повреждения, заменили старое оборудование, сделали новые врезки.

- Сейчас выполнены все запланированные работы. В данный момент магистрали заполняются теплоносителем. Ц ель – вернуть горячую воду как можно скорее, - сказали в компании.

Накануне горячая вода появилась в поселках Новосиликатный, Южный, Куета, в кварталах Лазурный-1 и Лазурный-2, на ул. Балтийская, Малахова, на Павловском тракте и др.