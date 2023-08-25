25 августа СГК вернет горячую воду всем потребителям по контуру ТЭЦ-3

Воду отключали на 4 дня в связи с работами на объектах теплосетевого комплекса Фото: Олег УКЛАДОВ

Плановый срок подачи горячего водоснабжения по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле – 25 августа, сообщает СГК.

Воду отключали у части горожан на 4 дня в связи с работами на объектах теплосетевого комплекса. Специалисты устранили повреждения, заменили старое оборудование, сделали новые врезки.

- Сейчас выполнены все запланированные работы. В данный момент магистрали заполняются теплоносителем. Ц ель – вернуть горячую воду как можно скорее, - сказали в компании.

Накануне горячая вода появилась в поселках Новосиликатный, Южный, Куета, в кварталах Лазурный-1 и Лазурный-2, на ул. Балтийская, Малахова, на Павловском тракте и др.