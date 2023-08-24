В центре города перекроют несколько улиц на весь день Фото: Олег УКЛАДОВ

В преддверии и в День города в Барнауле будет перекрыто несколько участков дорог. Об этом предупредили в мэрии.

В субботу, 2 сентября, на время проведения праздничных мероприятий с 9.00 утра и до 23.00 часов в центре города будет закрыто движение для всех видов транспорта еще на нескольких улицах:

- ул. Димитрова (от пр. Ленина до пр.Социалистического),

- ул. Молодежная (от пр. Красноармейского до пр.Ленина),

- пр. Социалистический (от пр. Строителей до ул. Молодежной).

Подробнее с полным списком перекрытых участков, а также об ограничениях, которые введут на дорогах накануне праздника, можно прочитать на сайте администрации города.