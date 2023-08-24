Христиане-баптисты требуют от администрации Бийска 1,5 млн рублей

Фото: Анна Меньшикова

Бийская церковь евангельских христиан-баптистов подала иск в суд против мэрии. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на картотеку дел арбитражного суда.

На данный момент нет информации о том, с чем связана претензия. Однако сумма исковых требований довольно внушительная и составляет 1,5 млн рублей.

Ранее баптистская церковь уже пыталась судиться с бийской администрации. Тогда представители храма пытались добиться признания права собственности на здание, расположенное по адресу ул. Достоевского, 34а. Однако арбитражный суд оставил иск без рассмотрения.