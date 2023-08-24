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НовостиОбщество24 августа 2023 6:55

В сквере на Приречной в Барнауле начали обустраивать тротуар

В порядок приводят участок от сквера до улицы Чехова
Вера Березовская
В порядок приводят участок от сквера до улицы Чехова

В порядок приводят участок от сквера до улицы Чехова

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали обустраивать тротуар в сквере на улице Приречной. Об этом сообщает мэрия.

В порядок приводят участок от сквера до улицы Чехова. Дорожники устанавливают бордюры, до этого к скверу оформили подход со ступеньками со стороны улицы Горького. Полностью завершить асфальтирование планируют ко Дню города.

Ранее в сквере сделали пешеходные и велодорожки, высадили газон и подключили освещение. Скоро там появятся скамьи и урны, а осенью высадят деревья и кустарники.