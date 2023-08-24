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НовостиПроисшествия24 августа 2023 3:36

Ущерб на 4 млн рублей: неизвестные подожгли технику у фермера на Алтае

Уголовное дело возбудили после поджога техники у алтайского фермера
Вера Березовская
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.167 УК РФ

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.167 УК РФ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь с 22 на 23 августа неизвестные сожгли всю технику у фермера в Первомайском районе. Огнем уничтожено семь тракторов и комбайнов, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Предварительно установлено, что поджог был умышленным. Сумма причиненного ущерба превышает 4 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ.

Как сообщают в телеграм-канале «Барнаул №1» фермер Алексей Бутырский просит помощи у жителей Алтайского края в уборке урожая.