Ущерб на 4 млн рублей: неизвестные подожгли технику у фермера на Алтае

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.167 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь с 22 на 23 августа неизвестные сожгли всю технику у фермера в Первомайском районе. Огнем уничтожено семь тракторов и комбайнов, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры.

Предварительно установлено, что поджог был умышленным. Сумма причиненного ущерба превышает 4 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ.

Как сообщают в телеграм-канале «Барнаул №1» фермер Алексей Бутырский просит помощи у жителей Алтайского края в уборке урожая.