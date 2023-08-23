На Алтае большегруз разрушил мост

На месте происшествия Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

23 августа в селе Паспаул Чойского района из-за тяжелого грузовика разрушился мост. Об этом сообщает минрегион Республики Алтай.

Пролетное строение между опорами моста обрушилось, потому что проехал большегруз с превышением допустимого веса. О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

На этом участке временно остановили движение. Альтернативный путь есть, также существует объездная дорога.

«Данный мостовой переход подлежал капитальному ремонту по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», по поручению главы региона работы будут проведены в приоритетном порядке в 2024 году», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 22 августа в Республике Алтай мужчина попал под каток и скончался на месте аварии.