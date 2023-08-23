ВТБ: перед повышением ставок спрос на ипотеку вырос на 40%

По итогам прошлой недели заемщики оформили в банке 39,7 тысяч заявок на ипотеку, что на 42% превысило среднедневные показатели предыдущих семи дней. Одновременно с 14 по 20 августа на 16% вырос объем выдач и приблизился к 39 млрд рублей.

«Решение Центрального банка резко повысить ключевую ставку на внеочередном заседании предсказуемо отразилось на стоимости кредитов, прежде всего, жилищных. Крупнейшие банки были вынуждены скорректировать условия рыночных программ, в то же время оставив без изменений льготную ипотеку – ставки по ней по-прежнему однозначные», - прокомментировала вице-президент, начальник управления партнерских ипотечных продаж ВТБ Ирина Качурина. В банке заранее сообщили клиентам об изменении ценовых параметров. На этом фоне отмечался всплеск спроса заемщиков, которые поспешили воспользоваться приемлемыми ставками по кредитам.