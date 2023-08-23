В минприроды Алтайского края назвали самые грибные места региона

Жители региона собирают много грибов Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В лесничествах Алтайского края в самом разгаре грибной сезон. Подробнее об этом рассказали в минприроды региона.

Некоторые лесники говорят, что лето было засушливым и сезон сдвинулся. Например, в Бобровском лесничестве только пошли белые грибы с большими шляпками, после дождя также можно найти лисички и грузди.

В других лесничествах грибов встречается еще больше. В частности, в Кулундинском немало опят, маслят и других. С пустой корзинкой никто не уходил из лесов Каменского района. А Фрунзенское лесничество может похвастаться также бычками рыжиками и волнушками.

В минприроды призывают жителей и гостей Алтайского края не мусорить в лесах и бережно относиться к природе.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае собирают гигантские грибы размером с арбуз.