Архитектор Деринг рассказал, каким видит Барнаул через 30 лет

Александр Деринг Фото: Виталий БАРАБАШ

Известный алтайский архитектор Александр Деринг рассказал, каким он видит Барнаул через 30 лет, а также оценил изменения, которые происходят в краевой столице. Об этом он рассказал в интервью «Банкфаксу».

По словам Деринга, Барнаул изменился в последние десятилетия. В городе появляются новые здания, а старые проходят процесс реновации. Главные претенденты на реновацию, по мнению архитектора, район Потока и ВРЗ, где жилой фонд очень изношен и не соответствует качеству жизни XXI века.

– Как будет происходить реновация, пока сказать сложно. Возможно, она будет на основе частно-государственного партнерства, – отметил Александр Деринг.

Он также оценил, как изменился парк «Иузмрудный» Можно сказать, что он стал своего рода точкой отсчета для парковой «реновации» в Алтайском крае. Проект возрождения парка поддержал губернатор края Виктор Томенко, в «Изумрудный» начали вкладывать средства, и теперь жители и гости региона оценили результат.

Архитектор также подчеркнул, что важно сохранять архитектурное наследие Барнаула.

Полное интервью Александра Деринга можно прочитать здесь.

Ранее мы писали о том, что Александра Деринга назначили общественным советником мэра Барнаула Вячеслава Франка по вопросам градостроительства и архитектуры