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НовостиЗвезды22 августа 2023 9:59

Новым директором алтайского музтеатра стал Андрей Малышев

На протяжении последних двух лет он исполнял обязанности руководителя
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Андрей Малышев

Андрей Малышев

Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Барнауле назначили директора Алтайского государственного музыкального театра. Как сообщили в министерстве культуры региона, им стал Андрей Владимирович Малышев.

Андрей Малышев в последние годы занимал должность исполняющего обязанности руководителя театра. 22 августа министр культуры Алтайского края Елена Безрукова представила его в новом статусе.

Известно, что директор театра окончил Алтайский институт искусств и культуры, работал репетитором в студии театра танца им. Розы Фибер, занимал пост администратора в театре музкомедии, а с 2016 года был заместителем директора театра по развитию.