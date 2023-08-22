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НовостиОбщество22 августа 2023 9:53

Сырные вафли, гигантский пряник и «техасский смокер» приготовят на фестивале в Барнауле

В краевой столице пройдет гастрофестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая»
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Гости и жители краевой столицы смогут попробовать различные блюда

Гости и жители краевой столицы смогут попробовать различные блюда

Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле 26 августа пройдет гастрономический фестиваль «Алтайские бренды. Из сердца Алтая». Как сообщают организаторы, гости и жители краевой столицы смогут попробовать различные блюда.

Преимущественно при приготовлении блюд будут использоваться алтайские продукты. К примеру, шеф-повар Константин Чернов приготовит легкие салаты с алтайскими брынзой пармезаном, окрошку на местном квасе и блины с медовым топингом.

Также можно будет попробовать мороженое из алтайского йогурта, клюквы и кедрового ореха, уху из щуки и судака, сырные вафли, закуски с хумусом, брускетты с вялеными томатами, гречневую кашу с мясом, гигантский пряник и невероятные блюда из мяса и рыбы. Поклонников блюд на гриле ждут чевапчичи, сочный «техасский смокер», колбаски-гриль, жареные пельмени и стейки из осетра.

Пройдет фестиваль с 10:00 до 20:00 в парке «Изумрудный».