Проект нового терминала барнаульского аэропорта одобрила Главгосэкспертиза

Скриншот дизайн-проекта авиапредприятия «Алтай»

ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» одобрило проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проект нового терминала аэропорта Барнаула. Как сообщает пресс-служба ведомства, проектировщиком является московское ООО «Спектрум холдинг».

Ранее компания проектировала аэровокзальные комплексы в Южно-Сахалинске, Ижевске и другие проекты в разных городах России. Действующий терминал планируют отдать под международные рейсы, а новый аэровокзальный комплекс будет в два раза больше действующего. Площадь здания составит 9,8 тыс. квадратных метров.

Летом АО «Авиапредприятие Алтай» (входит в холдинг «Новапорт»), начало поиск подрядчика на строительство. Начальная стоимость контракта составляла 4,5 млрд рублей, позднее ее подняли до 6,5 млрд рублей. Заявки принимают до 30 августа, а итоги подведут 11 сентября.

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