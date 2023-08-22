В Барнауле на заросшем пустыре появится магазин с аллеей

Магазин. Автор: Владимир Золотов / Толк

В Барнауле запроектировали магазин с аллеей на заросшем пустыре. Как сообщает «Толк», проект рассмотрели на градосовете 21 августа.

На улице Телефонная, 143 планируют построить административно-торговое здание. Сейчас участок в 1,5 тыс. квадратных метров пустует, есть дикие заросли. Проект разработал архитектор Владимир Золотов. Заказчиком стал предприниматель Вадим Кручинин.

На въезде предусмотрена парковка на 18 мест, будут сохранены ряд деревьев. Также у магазина появится широкая аллея, зона отдыха со скамейками и фонарями. Площадь самого здания составит 711 квадратных метров. С левой стороны разместится административный блок, а с правой – подсобные помещения и зона загрузки. Фасады предлагается выполнить в бело-серой гамме.

У членов градосовета были вопросы касается того, кто будет строить аллею, так как она находится за пределами участка, и по поводу компенсационного озеленения и парковки, но в целом концепцию решили поддержать.