В алтайский завод по производству взрывчатых веществ инвестируют 15 млрд рублей

Денис Мантуров с рабочим визитом побывал на Алтае. Фото: Елена Тетерятник

15 млрд рублей получит Бийский олеумный завод в качестве инвстиций, сообщил во время визита на Алтай министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров.

- Мы приняли недавно решение о выделении почти 15 млрд рублей на развитие новых направлений по взрывчатым веществам. Коллеги качественно подготовились к реализации этого инвестиционного проекта, - цитирует Мантурова ТАСС.

Также достигнута договоренность с руководством завода о повышении зарплаты сотрудникам на 30% в ближайшее время. Сейчас средняя зарплата - 43 тыс. рублей.

Бийский олеумный завод был основан в 1950 году для производства пороха. Сейчас предприятие выпускает взрывчатые вещества, растворители, серную кислоту и другую химическую продукцию.

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