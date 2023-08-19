Место происшествия. Скриншот страницы vk.com/incident22

В субботу, 19 августа, в Барнауле на мокрой дороге сбили девушку. Об этом рассказали очевидцы.

Авария произошла на улице Власихинской.

– На место происшествия приехала скорая, - рассказал подписчик сообщества «Инцидент Барнаул».

О состоянии потерпевшей не сообщается.

Стоит отметить, что сегодня в краевой столице напряженная дорожная обстановка. Из-за дождя могут возникать аварии, так как лужи скрывают повреждения асфальта, а у автомобилей сцепление с дорогой становится хуже. Пешеходам также стоит быть осторожными и перед тем, как выйти на проезжую часть следует убедиться в том, что машины полностью остановились.