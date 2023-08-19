Глава Минпромторга посетит Бийск

Денис Мантуров Фото: Евгения ГУСЕВА

19 августа с рабочими визитом город Бийск посетит министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Об этом сообщает сайт «Вести-Алтай».

По данным источника, Мантурова интересует, как в наукограде реализуют проект первого в России технопарка, созданного на базе фармацевтической компании. В его планах посетить предприятия, которые подготовили к его приезду собственные разработки: «Сибприбормаш», ФНПЦ «Алтай», олеумный завод и «Алтайвитамины».