Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика19 августа 2023 7:00

Глава Минпромторга посетит Бийск

Он побывает на различных предприятиях
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Денис Мантуров

Денис Мантуров

Фото: Евгения ГУСЕВА

19 августа с рабочими визитом город Бийск посетит министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Об этом сообщает сайт «Вести-Алтай».

По данным источника, Мантурова интересует, как в наукограде реализуют проект первого в России технопарка, созданного на базе фармацевтической компании. В его планах посетить предприятия, которые подготовили к его приезду собственные разработки: «Сибприбормаш», ФНПЦ «Алтай», олеумный завод и «Алтайвитамины».