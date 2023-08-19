В Барнауле нашли очередного старика, живущего в нечеловеческих условиях

Пожилой сосед жителей многоэтажки. Скриншот страницы vk.com/barneos22

Житель барнаульской пятиэтажки рассказал в сети о соседе-старике, который живет в невыносимых условиях.

– В муниципальной квартире в ужасных условиях живет пенсионер 1943 года рождения, из квартиры несет жуткий запах на весь подъезд, пенсионер сидит в закрытой комнате с тараканами и клопами, родственников у него нету, - рассказал участник сообщества «Барнаул22».

Однако по его словам со стариком проживают два человека. Кем они ему приходятся никто не знает. Есть предположение, что они просто пропивают пенсию старика.

Неравнодушные соседи вызывали соцслужбу. Специалисты предлагали мужчине перебраться в дом престарелых, однако он написал отказ.

– Хотя за неделю до этого мы с ним общались и он готов был уехать в дом для пенсионеров, скорей всего, его сожители после нашего визита провели с ним беседу, ведь, если его заберут, пить им будет не на что, - рассуждают соседи.

Как быть в данной ситуации люди не знают и просят совета у окружающих, ведь жить в соседстве с тараканами и другой живностью им тоже не нравится, да и помочь пожилому человеку тоже хочется.