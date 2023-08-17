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НовостиОбщество17 августа 2023 9:06

Масштабные пожарные учения проходят в Алтайском крае

Жителей региона просят сохранять спокойствие
Герман Архаров
Учения проходят по всему краю

Учения проходят по всему краю

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 17 августа, в Алтайском крае проходят масштабные пожарно-тактические учения. В региональном управлении МЧС призывают жителей и гостей региона сохранять спокойствие.

Спасатели знакомятся с планировкой и конструкцией конкретных зданий. Они на местах проводят оценку обстановки, проверяют исправность противопожарных технических средств, а также доступность путей эвакуации и подъезда пожарной техники.

Учения проходят по всему Алтайскому краю. Среди объектов авиапредприятие «Алтай» в Барнауле, гостиница «Восток» в Бийске и другие здания.

Жителей и гостей Алтайского края призывают сохранять спокойствие.