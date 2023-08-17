До 200 млн рублей выделят Алтайскому краю по поручению Михаила Мишустина

Михаил Мишустин и Виктор Томенко Фото: Антон Червяков

В Правительстве подвели итоги рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Сибирь и на Дальний Восток, а также рассказали о поручениях, которые он дал.

Один из проектов реализуют в Алтайском крае. Михаил Мишусти поручил Минстрою и Минфину до 4 сентября года подготовить проект распоряжения о выделении до 200 млн рублей на обеспечение бесперебойного водоснабжения в 56 населенных пунктах Алтайского края

Добавим, что ранее этот вопрос премьер министр РФ Михаил Миушстин обсуждал с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.