Девушка пострадала в ДТП с маршруткой в Барнауле

В результате ДТП пострадала 23-летняя девушка-пассажир легкового автомобиля Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле столкнулись легковой автомобиль и маршрутка. ДТП произошло на пересечении пр. Ленина и пр. Космонавтов, сообщают в паблике «В курсе 22» со ссылкой на ГИБДД.

Было установлено, что вечером 15 августа водитель мужчина на автомобиле Volkswagen Jetta, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил маршрутке, которая ехала по главной. В результате транспортные средства столкнулись, а легковой автомобиль еще снес знак «Пешеходный переход».

В результате ДТП пострадала 23-летняя девушка-пассажир легкового автомобиля. Ей оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.