В бийском парке Строителей установили фигуры Маши и Медведя

Фото: из телеграм-канала Виктор Щигрева

В бийском парке Строителей установили фигуры известных мультперсонажей. Об этом сообщил глава города Виктор Щигрев в своем телеграм-канале.

В парке появились фигуры Чебурашки, а также Маши и Медведя. Глава города призвал родителей и детей бережно относиться к скульптурам.

Также Щигрев отметил, что в парке завершается подключение модульного туалета на территории общественной зоны.

¬Напомним, в следующем году в парке «Изумрудный» Барнаула планируют установить пешеходный фонтан.