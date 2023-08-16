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НовостиОбщество16 августа 2023 1:39

В бийском парке Строителей установили фигуры Маши и Медведя

Также там появился Чебурашка
Вера Березовская
Фото: из телеграм-канала Виктор Щигрева

Фото: из телеграм-канала Виктор Щигрева

В бийском парке Строителей установили фигуры известных мультперсонажей. Об этом сообщил глава города Виктор Щигрев в своем телеграм-канале.

В парке появились фигуры Чебурашки, а также Маши и Медведя. Глава города призвал родителей и детей бережно относиться к скульптурам.

Также Щигрев отметил, что в парке завершается подключение модульного туалета на территории общественной зоны.

¬Напомним, в следующем году в парке «Изумрудный» Барнаула планируют установить пешеходный фонтан.