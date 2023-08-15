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НовостиПроисшествия15 августа 2023 7:42

14-летнюю туристку из Москвы на вертолете эвакуировали из гор Алтая

На Алтае при восхождении на перевал туристка из Москвы получила травму ноги
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Девушку на частном вертолете забрали из гор

Девушку на частном вертолете забрали из гор

Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские спасатели на вертолете эвакуировали из гор туристку из Москвы, которая повредила ногу.

Сообщение спасателем поступило накануне, 14 августа, в 21:00. Как оказалось, между перевалом Кара-Тюрек и Кедровой стоянкой при прохождении туристического маршрута жительница Москвы повредила ногу. Группа из десяти человек, восемь из которых дети, совершала восхождение на перевал «Немыцкого».

– Самостоятельно передвигаться не может, требуется эвакуация, - сообщили данные в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Так как ЧП произошло в горной местности, забрать оттуда пострадавшую могли только на вертолете. Из Горно-Алтайска туда направили частный борт.

Уже сегодня, в 10 утра туристку забрали. А в 12.45 вертолет приземлился в селе Тюнгур, где девушку передали врачам Усть-Коксинской больницы. Угрозы ее жизни нет.