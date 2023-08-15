14-летнюю туристку из Москвы на вертолете эвакуировали из гор Алтая

Девушку на частном вертолете забрали из гор Фото: Анна СЕМИНА

Алтайские спасатели на вертолете эвакуировали из гор туристку из Москвы, которая повредила ногу.

Сообщение спасателем поступило накануне, 14 августа, в 21:00. Как оказалось, между перевалом Кара-Тюрек и Кедровой стоянкой при прохождении туристического маршрута жительница Москвы повредила ногу. Группа из десяти человек, восемь из которых дети, совершала восхождение на перевал «Немыцкого».

– Самостоятельно передвигаться не может, требуется эвакуация, - сообщили данные в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Так как ЧП произошло в горной местности, забрать оттуда пострадавшую могли только на вертолете. Из Горно-Алтайска туда направили частный борт.

Уже сегодня, в 10 утра туристку забрали. А в 12.45 вертолет приземлился в селе Тюнгур, где девушку передали врачам Усть-Коксинской больницы. Угрозы ее жизни нет.