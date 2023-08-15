Бизнесмен Иван Вдовин стал основным владельцем Барнаульского ДСУ №4

Иван Вдовин после покупки ООО «Алтайский щебень» стал основным владельцем Барнаульской ДСУ №4 Фото: Олег УКЛАДОВ

Известный и влиятельный бизнесмен Иван Вдовин после покупки ООО «Алтайский щебень» стал основным владельцем Барнаульской ДСУ №4.

На долю этой дорожной организации приходится львиная доля подрядов. В частности, именно ее сотрудники в настоящее время занимаются реконструкцией путепровода на проспекте Ленина в Барнауле.

Так как «Алтайский щебень» является владельцем 51% Барнаульской ДСУ №4, то фактически Вдовин стал основным ее руководителем.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Иван Вдовин выкупил ООО у Алексея Андронова в июне этого года. Некоторое время назад он покинул регион, но некоторые бизнес-активы у него еще оставались. По всей видимости, пришло время расставаться с ними.