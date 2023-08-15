Жительница Барнаула перевела приюту для бездомных животных больше 150 тысяч рублей

Приют частично погасил долги в ветеринарных клиниках Фото: Анна СЕМИНА

Барнаульский приют для бездомных животных «Бусинка», существующий исключительно на пожертвования, внезапно для себя получил крупный перевод, который позволил сократить значительную часть своих задолженностей.

Больше всего приют должен ветеринарным клиникам, ведь постояльцы «Бусинки» - это обездоленные, часто больные или травмированные животные и им необходима квалифицированная помощь. И если не редко происходит так, что ветеринары соглашаются провести манипуляции сразу после обращения, то долг за их услуги может зависнуть на долгое время.

Благодаря неравнодушным людям, в этом месяце удалось закрыть большую часть всех долгов. В группе приюта появился отчет, согласно которому несколько девушек сделали крупный вклад в благополучие бездомных животных: некая Ирина перевела 45 тысяч рублей, Ольга – 50, Марина – 70, а неизвестная Евгения – больше 150 тысяч рублей!

– Мы благодарим вас от всей души! Спасибо огромное каждому из вас, кто внес посильную сумму. Еще раз убедились, что без вас, наших чудесных помощников, мы не смогли бы спасать животных, - говорят в приюте.