Территория старого кладбища в Нагорном парке Барнаула Фото: "Вечерний Барнаул"

В Нагорном парке Барнаула отреставрируют мемориальный комплекс «Руины церкви Иоанна Крестителя». Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание по этому вопросу, сообщили в мэрии.

Участники совещания осмотрели территорию парка и место, где, предположительно, могут находится фрагменты церкви Иоанна Крестителя. Настоятель храма отец Иоанн рассказал об инициативе по увековечиванию памяти горожан, захороненных на бывшем Нагорном кладбище.

Мэр Вячеслав Франк предложил представителям Барнаульской Епархии, архитектурного и художественного сообщества внести предложения, чтобы вынести их на общественное обсуждение барнаульцам.