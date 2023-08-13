Главврач показал дизайн навигации в новой поликлинике №14 в Барнауле

Пример навигации. Фото: телеграм-канал Дмитрия Денисова

Завершилась работа над дизайном навигации новой поликлиники №14 в Барнауле. Об этом рассказал в своем телеграм-канале главврач медучреждения Дмитрий Денисов.

Разработка дизайна навигации длилась на протяжении четырех месяцев.

- Здание располагается на 15 тысячах квадратных метров. Нужно было сделать так, чтобы в длинных, просторных коридорах на пяти этажах легко могли ориентироваться пациенты и сотрудники, - отметил Дмитрий Денисов.

Навигация выполнена в сине-белом цвете. После прохождения конкурсных процедур начнется монтаж конструкций.

Дмитрий Денисов выложил несколько эскизов, на которых видно, как навигация впишется в интерьер новой поликлиники. На картинках изображены фотопривязки навигационных стендов в главном холле и женской консультации, табличек возле кабинетов, информационной стелы на улице, а также пример навигации на этаже.