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НовостиОбщество12 августа 2023 8:34

В Гидрометцентре предупреждают о сильных дождях в Алтайском крае

Максимальная температура воздуха составит лишь 14-20 градусов.
Герман Архаров
Местами пройдут сильные дожди

Местами пройдут сильные дожди

Фото: Олег УКЛАДОВ

В нескольких регионах России, в том числе в Алтайском крае, в ближайшие дни ожидается очень дождливая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд отметил, что в Алтайском крае будет некомфортная погода. В регионе пройдут дожди и похолодает. По его словам, максимальная температура воздуха составит лишь 14-20 градусов.

Ранее мы писали о том, какой ожидается погода в Алтайском крае во вторую декаду августа.