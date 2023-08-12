В Гидрометцентре предупреждают о сильных дождях в Алтайском крае

Местами пройдут сильные дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В нескольких регионах России, в том числе в Алтайском крае, в ближайшие дни ожидается очень дождливая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд отметил, что в Алтайском крае будет некомфортная погода. В регионе пройдут дожди и похолодает. По его словам, максимальная температура воздуха составит лишь 14-20 градусов.

Ранее мы писали о том, какой ожидается погода в Алтайском крае во вторую декаду августа.