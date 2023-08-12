70-летнего мужчину почти месяц ищут в Алтайском крае

Пропавший мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В селе Новичиха Алтайского края 17 июля пропал 70-летний Николай Попов. Об этом сообщают в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые с сединой, карие глаза.

Был одет: рубашка в синюю клетку, темно-зеленая футболка, темно-синие спортивные штаны, черные галоши, черная кепка.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавший мужчина, просят звонить по бесплатному телефону 8-800-700-54-52 или 112.